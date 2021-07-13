Сотрудники машиностроительного завода в Кузбассе отсудили у организации почти 700 тысяч рублей

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Рабочие промышленного предприятия в Кемеровской области только через суд смогли добиться оплаты своего труда. Сумма долга компании перед сотрудниками составила около 700 тысяч рублей.

Завод, руководство которого оставило 15 сотрудников без зарплаты, специализируется на изготовлении запчастей для сельскохозяйственной техники и горного-шахтного оборудования. Как уточнили в пресс-службе УФССП Кузбасса, в основном среди тех, кто не получили оплаты за совершенные работы, были сварщики и слесаря.


За взысканием средств сотрудники организации обратились в суд, где их требования были удовлетворены.


Приставы прибыли к руководству, дабы осведомить его о судебном решении. В отношении должника было вынесено постановление об обращении денежных средств с банковских счетов, а также постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автомобилей.


В итоге вся сумма задолженности, скопившейся перед 15 сотрудниками организации, была взыскана в полном объеме.

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