Сотрудники машиностроительного завода в Кузбассе отсудили у организации почти 700 тысяч рублей

Завод, руководство которого оставило 15 сотрудников без зарплаты, специализируется на изготовлении запчастей для сельскохозяйственной техники и горного-шахтного оборудования. Как уточнили в пресс-службе УФССП Кузбасса, в основном среди тех, кто не получили оплаты за совершенные работы, были сварщики и слесаря.

За взысканием средств сотрудники организации обратились в суд, где их требования были удовлетворены.

Приставы прибыли к руководству, дабы осведомить его о судебном решении. В отношении должника было вынесено постановление об обращении денежных средств с банковских счетов, а также постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автомобилей.

В итоге вся сумма задолженности, скопившейся перед 15 сотрудниками организации, была взыскана в полном объеме.