Сотрудники лагеря "Танай" высказались о случаях отравления детей

0
Фото:  

Представители детского оздоровительного лагеря в Кемеровской области прокомментировали досрочное прекращение сезона.

В официальной группе детского оздоровительного лагеря "Танай" появилось сообщение о выявлении детей, пожаловавшихся на боль в животе. Руководство предприятия приняло решение досрочно прекратить третий сезон.


Инициирована проверка Роспотребнадзора, взяты все необходимые пробы, отмечают представители лагеря. Причина возникновения очага инфекции может быть многогранна. В ближайшее время специалисты проведут дезинфекцию всех помещений и территорий курорта.

‒ Детям, обратившимся с жалобами на боли в животе оказана вся необходимая медицинская помощь. После осмотра специалистами Роспотребнадзора, все отдыхающие на данный момент доставлены домой, ‒ отмечается в посте официальной группы лагеря "ВКонтакте".

Сотрудники лагеря также отметили, что за не допоставленную услугу будет проведен перерасчет.


Напомним, сообщение об отравлении детей в летнем лагере появилось накануне в социальных сетях. Следственный комитет начал проверку данной информации.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38326

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined