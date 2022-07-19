В официальной группе детского оздоровительного лагеря "Танай" появилось сообщение о выявлении детей, пожаловавшихся на боль в животе. Руководство предприятия приняло решение досрочно прекратить третий сезон.

Инициирована проверка Роспотребнадзора, взяты все необходимые пробы, отмечают представители лагеря. Причина возникновения очага инфекции может быть многогранна. В ближайшее время специалисты проведут дезинфекцию всех помещений и территорий курорта.

‒ Детям, обратившимся с жалобами на боли в животе оказана вся необходимая медицинская помощь. После осмотра специалистами Роспотребнадзора, все отдыхающие на данный момент доставлены домой, ‒ отмечается в посте официальной группы лагеря "ВКонтакте".



Сотрудники лагеря также отметили, что за не допоставленную услугу будет проведен перерасчет.

Напомним, сообщение об отравлении детей в летнем лагере появилось накануне в социальных сетях. Следственный комитет начал проверку данной информации.