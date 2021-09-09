Сотрудники кузбасского магазина спровоцировали задержание посетителя

0
Фото:  

Житель южной столицы Кузбасса зашел в магазин электроники, где был задержан силовиками за подозрения сотрудников торговой точки в краже.

Сотрудники ТЦ на улице Тореза в Новокузнецке нажали на тревожную кнопку, когда заметили в магазине электроники подозрительного гражданина, который по версии работников, ранее вынес музыкальную колонку из другой торговой точки.


Когда экипаж Росгвардии прибыл на место, то силовики задержали 40-летнего мужчину.

По предварительной информации, работники отдела по продаже бытовой электроники получили кадры с камеры видеонаблюдения из другого магазина торговой сети. На видео был запечатлен задержанный, совершающий кражу аудиоколонки стоимостью 4 700 рублей, – пояснили в ведомстве.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам органов внутренних дел.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28800

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined