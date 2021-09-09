Сотрудники кузбасского магазина спровоцировали задержание посетителя

Сотрудники ТЦ на улице Тореза в Новокузнецке нажали на тревожную кнопку, когда заметили в магазине электроники подозрительного гражданина, который по версии работников, ранее вынес музыкальную колонку из другой торговой точки.

Когда экипаж Росгвардии прибыл на место, то силовики задержали 40-летнего мужчину.

– По предварительной информации, работники отдела по продаже бытовой электроники получили кадры с камеры видеонаблюдения из другого магазина торговой сети. На видео был запечатлен задержанный, совершающий кражу аудиоколонки стоимостью 4 700 рублей, – пояснили в ведомстве.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам органов внутренних дел.