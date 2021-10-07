Сотрудники кемеровской ГИБДД проведут в пятницу массовые проверки водителей

Согласно данным правоохранителей, кемеровские водители не всегда ответственно относятся к правилам перевозки несовершеннолетних пассажиров, в связи с чем ГИБДД запланировала проведение массовых рейдов. Мероприятие пройдет 8 октября и будет нацелено на профилактику безопасности детей в автомобиле.

Согласно действующему законодательству ребенка в возрасте до семи лет необходимо перевозить только в специальном кресле. Если юному пассажиру 11 лет или меньше, можно находиться на переднем сиденье, но также в удерживающем устройстве. На задних сиденьях можно использовать штатные ремни безопасности.

Нарушение указанных правил влечет за собой наложение штрафа на сумму три тысячи рублей. Об этом сообщили в ОГИБДД по городу Кемерово.