Сотрудники кемеровской больницы отказали амбулаторному пациенту в капельнице из-за нехватки врачей

В социальной сети губернатора Кемеровской области под одним из постов женщина указала, что в поликлинике №5 ее супругу отказали в ведении амбулаторного лечения. Со слов горожанки, врачи объяснили свой ответ тем, что у них нет персонала для проставления капельниц.

— В поликлинике № 5 на проспекте Шахтеров не работает амбулаторное лечение, муж не может прокапаться. Он регрессник, сказали нет врачей, — сообщила жительница кузбасской столицы.

Комментарий по ситуации поступил от представителей Минздрава Кузбасса, где подтвердили факт нехватки профессионалов в больнице и отметили, что в случае с данным объектом все амбулаторные пациенты с данной поликлиники перенаправляются в другое медицинское учреждение на проспекте Ленина, 107.