Сотрудники кемеровского СИЗО попали в заложники к арестантам

Минувшей ночью в следственном изоляторе №1 в Кемерове произошел инцидент: восемь арестантов захватили сотрудников изолятора, когда те проводили проверку. Заложниками оказался один мужчина и две женщины, одна из которых была отпущена через некоторое время, сообщает "Известия" со ссылкой на осведомленный источник. Кроме того, захватчики выдвинули требования, среди которых была встреча с руководством ГУФСИН.

‒ В СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу при проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения. В настоящее время организованы переговоры, ситуация в учреждении контролируемая, – рассказали сайту VSE42.Ru в кузбасском управлении ФСИН.

На момент написания данной новости заложники были освобождены. Пострадавших в инциденте нет, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на представителя пресс-службы региональной ГУФСИН.