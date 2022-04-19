Сотрудники кемеровского охранного предприятия несколько месяцев не получали зарплату

Восемь работников охранного предприятия два месяца не получали заработную плату в полном объеме.
– При этом четырем работникам свыше двух месяцев полностью не выплачено вознаграждение за труд на общую сумму свыше 70 тыс. рублей, – сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Прокуратура начала проверки по данному факту и по итогу завела уголовное дело по статье "Невыплата заработной платы".
Для восстановления нарушенных прав, сотрудники ведомства внесли представление начальству организации о нарушении трудового законодательства, после чего задолженность по заработной плате была частично погашена.
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