Сотрудники кемеровского охранного предприятия несколько месяцев не получали зарплату

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Прокуратура обязала руководство охранного предприятия в Кемерове выплатить заработную плату за несколько месяцев.

Восемь работников охранного предприятия два месяца не получали заработную плату в полном объеме.

– При этом четырем работникам свыше двух месяцев полностью не выплачено вознаграждение за труд на общую сумму свыше 70 тыс. рублей, – сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Прокуратура начала проверки по данному факту и по итогу завела уголовное дело по статье "Невыплата заработной платы".


Для восстановления нарушенных прав, сотрудники ведомства внесли представление начальству организации о нарушении трудового законодательства, после чего задолженность по заработной плате была частично погашена.

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