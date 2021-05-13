Сотрудники кемеровского малярного цеха покинули здание после утреннего возгорания

Утром 13 мая примерно в 8:50 загорелся малярный цех, расположенный на улице Пчелобаза 15. Информация об этом, а так же кадры с места происшествия появились в соцсетях.

В ГУ МЧС Кузбасса рассказали VSE42.Ru, что в производственном здании было задымление. Находящиеся внутри люди смогли самостоятельно выйти на улицу еще до приезда специалистов.

– К настоящему времени огонь потушен, пострадавших нет, – отметили в чрезвычайном ведомстве.

На месте работали два отделения спасателей. На текущий момент причина возгорания выясняется.