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Сотрудники ХК "Кузнецкий Альянс" провели в Кемерове масштабный субботник

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Наступление весны в Кемерове традиционно сопровождается проведением массовых субботников. В них местные жители выражают свое желание жить и трудиться в чистом и уютном месте. Ко всеобщему мероприятию также присоединились и сотрудники Холдинговой компании "Кузнецкий Альянс".

Апрель – время, когда городские улицы вслед за природой начинают меняться, освобождаясь от последних напоминаний о зиме. В это время люди объединяются, чтобы вместе стать частью настоящего праздника чистоты.


В этот раз сотрудникам ХК "Кузнецкий Альянс" досталась одно из самых любимых мест кемеровчан в центральной части города – аллея на улице Весенняя. Около 35 человек раскидывали еще не растаявший снег, подметали тротуары и убирали мусор, внося в свой вклад в преображение города. Вместе с ними генеральный директор ХК "Кузнецкий Альянс" Михаил Шкуропатский на личном примере продемонстрировал важность подобных мероприятий не только для Кемерова, но и для коллектива.

Участие в субботниках уже давно является традицией для компании. Каждый год ХК "Кузнецкий Альянс" старается своими руками принести пользу городу и его жителям.

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