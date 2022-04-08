Апрель – время, когда городские улицы вслед за природой начинают меняться, освобождаясь от последних напоминаний о зиме. В это время люди объединяются, чтобы вместе стать частью настоящего праздника чистоты.

В этот раз сотрудникам ХК "Кузнецкий Альянс" досталась одно из самых любимых мест кемеровчан в центральной части города – аллея на улице Весенняя. Около 35 человек раскидывали еще не растаявший снег, подметали тротуары и убирали мусор, внося в свой вклад в преображение города. Вместе с ними генеральный директор ХК "Кузнецкий Альянс" Михаил Шкуропатский на личном примере продемонстрировал важность подобных мероприятий не только для Кемерова, но и для коллектива.