Сотрудники ХК "Кузнецкий Альянс" массово вакцинировались от коронавируса

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Больше половины сотрудников, работающих на предприятиях холдинговой компании "Кузнецкий Альянс", прошли вакцинацию от коронавируса. Массовая прививочная кампания прошла в содружестве с медиками Кемеровской поликлиники №5.

Медицинская бригада приехала в пятницу, 2 июля, на одно из предприятий ХК "Кузнецкий Альянс". Здесь централизованно все желающие и смогли получить прививку от коронавируса.

Одним из первых, задолго до дня массовой вакцинации сотрудников компании, прививку поставил генеральный директор ХК Михаил Шкуропатский, чем показал пример своим подчиненным.

– Я нисколько не сомневался, что прививку ставить надо. Об этом же много говорили с нашими людьми. При этом отдельно отмечу: никого не заставляли. Каждый сам для себя решал самостоятельно. Я мог в этой ситуации только сделать так, чтобы людям было удобно. Вот и все. Договорились о приезде к нам медиков, которые всем желающим и безо всяких очередей поставили прививку, – рассказал Михаил Шкуропатский.
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В результате грамотной организации работы медиков и сотрудников предприятий в течение дня вакцинировались более 70% трудового коллектива ХК "Кузнецкий Альянс".

Фото: VSE42.Ru

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