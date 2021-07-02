Медицинская бригада приехала в пятницу, 2 июля, на одно из предприятий ХК "Кузнецкий Альянс". Здесь централизованно все желающие и смогли получить прививку от коронавируса.

Одним из первых, задолго до дня массовой вакцинации сотрудников компании, прививку поставил генеральный директор ХК Михаил Шкуропатский, чем показал пример своим подчиненным.

– Я нисколько не сомневался, что прививку ставить надо. Об этом же много говорили с нашими людьми. При этом отдельно отмечу: никого не заставляли. Каждый сам для себя решал самостоятельно. Я мог в этой ситуации только сделать так, чтобы людям было удобно. Вот и все. Договорились о приезде к нам медиков, которые всем желающим и безо всяких очередей поставили прививку, – рассказал Михаил Шкуропатский.