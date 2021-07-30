Сотрудники ГИБДД выйдут на рейд в Кемерове

Мероприятия пройдут в пятницу, 30 июля. В рамках рейда сотрудники ГИБДД будут работать в различных районах Кемерова.
- Подобные меры обусловлены безответственным отношением взрослых к безопасности детей в автотранспорте, - уточнили причины проведения мероприятий в кемеровском ОГИБДД.
Также полицейские напомнили, что использование автокресел при перевозке несовершеннолетних пассажиров регламентировано действующими ПДД, отметив, что в специальном удерживающем устройстве должны находиться в транспорте дети до 12 лет, если сидят спереди, до 7 лет, если сидят сзади. За пренебрежение существующими правилами положен штраф, размер которого составляет 3 тысячи рублей.
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