Сотрудники ГИБДД выйдут на рейд в Кемерове

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Правоохранители на дорогах кузбасской столицы массово проверят автомобилистов. Особое внимание силовики будут уделать водителям с малолетними пассажирами.

Мероприятия пройдут в пятницу, 30 июля. В рамках рейда сотрудники ГИБДД будут работать в различных районах Кемерова.

- Подобные меры обусловлены безответственным отношением взрослых к безопасности детей в автотранспорте, - уточнили причины проведения мероприятий в кемеровском ОГИБДД.

Также полицейские напомнили, что использование автокресел при перевозке несовершеннолетних пассажиров регламентировано действующими ПДД, отметив, что в специальном удерживающем устройстве должны находиться в транспорте дети до 12 лет, если сидят спереди, до 7 лет, если сидят сзади. За пренебрежение существующими правилами положен штраф, размер которого составляет 3 тысячи рублей.

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