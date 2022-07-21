В предстоящую пятницу, 22 июля, в столице Кузбасса состоятся дополнительные рейды по пресечению нарушений правил остановки и стоянки авто на тротуарах, а также пешеходных дорожках. Таким образом, стражи закона проверят всех автовладельцев на:

нарушений правил перевозки детей-пассажиров;

непредоставления преимущества в движении пешеходам;

нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств;

нарушений правил проезда перекрестков;

выезда на полосу, предназначенную для встречного движения;

фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии.

Кроме того, нарушителей будут ловить и на тротуарах, а также на велосипедных дорожках, куда водители могут вопреки правилам ПДД заезжать. Отмечается, что за это предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 12.15 КРФобАП и штраф в размере 2 000 рублей, за остановку или стоянку на тротуаре тоже положен штраф 1 000 рублей.