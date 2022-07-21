Сотрудники ГИБДД выйдут на отлов "королей парковки" в Кемерове

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В предстоящую пятницу те, кто неправильно припаркует свое авто, понесут финансовые потери. В ГИБДД журналисту AVOKADO анонсировали новые рейды на автохамов.

В предстоящую пятницу, 22 июля, в столице Кузбасса состоятся дополнительные рейды по пресечению нарушений правил остановки и стоянки авто на тротуарах, а также пешеходных дорожках. Таким образом, стражи закона проверят всех автовладельцев на:

  • нарушений правил перевозки детей-пассажиров;
  • непредоставления преимущества в движении пешеходам;
  • нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств;
  • нарушений правил проезда перекрестков;
  • выезда на полосу, предназначенную для встречного движения;
  • фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии.

Кроме того, нарушителей будут ловить и на тротуарах, а также на велосипедных дорожках, куда водители могут вопреки правилам ПДД заезжать. Отмечается, что за это предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 12.15 КРФобАП и штраф в размере 2 000 рублей, за остановку или стоянку на тротуаре тоже положен штраф 1 000 рублей.

Да!
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