Сотрудники ГИБДД проверят документы кузбасских автомобилистов по QR-коду

Нововведение коснется использования цифровой копии свидетельства о регистрации транспортных средств. В его рамках будет проведено тестирование специального мобильного приложения, содержащего электронную копию регистрационного документа на авто.

Так, согласно данным, по требованию сотрудников Госавтоинспекции автолюбители смогут предоставлять документы на проверку с помощью мобильного устройства путем считывания QR-кода. В ведомстве отметили, что использование приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде.

Соответствующая обязанность закреплена в пункте 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, где определен перечень документов, которые владлец транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для сверки данных.

В случае, если новшество заимеет при реализации успех, то будет рассмотрен вопрос о применении такого подхода для иных видов используемых водителями документов.

Приложение "Госуслуги.Авто", позволяющее хранить и предъявлять в электронном виде свидетельство о регистрации транспортного средства, в настоящее время доступно для скачивания всем желающим.