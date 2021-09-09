Сотрудники ГИБДД проверят документы кузбасских автомобилистов по QR-коду

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МВД России совместно с Министерством цифрового развития запустили новый эксперимент на территории Кузбасса.

Нововведение коснется использования цифровой копии свидетельства о регистрации транспортных средств. В его рамках будет проведено тестирование специального мобильного приложения, содержащего электронную копию регистрационного документа на авто.


Так, согласно данным, по требованию сотрудников Госавтоинспекции автолюбители смогут предоставлять документы на проверку с помощью мобильного устройства путем считывания QR-кода. В ведомстве отметили, что использование приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде.


Соответствующая обязанность закреплена в пункте 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, где определен перечень документов, которые владлец транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для сверки данных.


В случае, если новшество заимеет при реализации успех, то будет рассмотрен вопрос о применении такого подхода для иных видов используемых водителями документов.


Приложение "Госуслуги.Авто", позволяющее хранить и предъявлять в электронном виде свидетельство о регистрации транспортного средства, в настоящее время доступно для скачивания всем желающим.

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