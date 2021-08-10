Сотрудник угольной компании в Кузбассе пойдет под суд из-за травмы другого рабочего

По версии следствия, в декабре прошлого года на предприятии в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе 50-летний машинист горных выемочных машин являлся ответственным за безопасность работ, которые проводились с проходческим комбайном. Мужчина, не имея наряда-допуска, перегнал комбайн по выработке и стал устанавливать его на домкраты. В это время в опасной зоне находился рабочий.

В результате рабочая часть аппарата развернулась и нанесла травмы 34-летнему проходчику, которого госпитализировали с места событий. Ему диагностировали переломы ребер, а также повреждение легких. Машинист при этом стал фигурантом уголовного дела за нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Отмечается, что подозреваемый не признал вину и не сотрудничал со следствием. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.