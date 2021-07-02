Сотрудник кузбасской УК отсудил у организации более 200 тысяч рублей

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После нескольких месяцев ожидания невыплаченной зарплаты работник одной из УК в Кемеровской области обратился в суд, где в его пользу с компании взыскали 230 тысяч рублей.

Юрист коммунальной организации в Междуреченске подал в суд на руководство из-за того, что ему не в полном объеме начисляли и выплачивали зарплату на протяжении нескольких месяцев. Для подтверждения факта невыплаты денег за труды кузбассовца он обратился в трудовую инспекцию. Специалисты провели расчет, по итогам которого были выявлены соответствующие нарушения.


После этого за решением проблемы он обратился в суд. По итогам разбирательств было решено взыскать в его пользу с управляющей компании 230 тысяч рублей.


Приставы ознакомили руководство с организации с судебным решением, однако требования были проигнорированы. В итоге сотрудниками УФССП было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на банковских счетах. Кроме того, они также потребовали от УК финансовые, а также бухгалтерские отчеты. Вместе с этим к сумме долга прибавился и исполнительский сбор, размер которого составил 16 тысяч рублей.


В итоге, как уточнили в пресс-службе УФССП, указанная сумма денежных средств была выплачена в полном объеме.

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