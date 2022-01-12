Сотрудник кемеровского суши-бара украл у начальника крупную сумму

В отдел полиции Центрального района г.Кемерово обратился директор суши-бара с информацией о краже особо крупной суммы.

Сотрудниками был задержан виновный. Им оказался 34-летний сотрудник кафе. Утром, пока никого не было на рабочем месте, он проник в кабинет директора и с помощью болгарки вскрыл сейф, откуда забрал 770 000 рублей.

Кроме того, вывел из строя видеорегистраторы, далее скрылся, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.