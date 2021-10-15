По информации полиции, на телефон 55-летнего новокузнечанина поступил звонок от человека, который представился, сотрудником службы безопасности банка. Собеседник заявил, что деньги на счету горожанина находятся под угрозой и их необходимо перевести на "страховой счет". Мужчина испугался и перевел 450 тысяч рублей на указанный счет.

Вскоре после этого новокузнечанину поступил еще один звонок от якобы "сотрудника банка". В этот раз ему рассказали, что аферисты пытаются оформить на него кредит на сумму пять миллионов рублей. Мужчину убедили, что для избежания обязательств по займу ему необходимо взять свой кредит на максимально возможную сумму, обналичить деньги и спрятать их в тайник под определенным деревом. Житель Новокузнецка так и поступил, оставив под березой 1,8 миллиона рублей.

Потерпевший не знал, кто забрал из "тайника" деньги, однако после прочтения оставленной там для него записки обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование продолжается, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.