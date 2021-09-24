Сотни ворон разом погибли в селе Новосибирской области

В селе Усть-Тарка Новосибирской области местные жители обнаружили множество погибших черных ворон. Трупы птиц (их количество оценивают в 200-300 особей) лежали прямо на улицах. Видео с места событий появилось в социальных сетях.

‒ По большинству признаков, скорее всего, это отравление, ‒ сообщил агентству "Интерфакс" руководитель управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергей Кузлякин.

Сейчас тела птиц отправлены на экспертизу. Специалисты отметили, что большинство погибших ворон были из выводка этого года.