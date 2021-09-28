Сотни вакансий в детских садах открылись в Кузбассе

Власти приводят данные о вакансиях детских дошкольных учреждений. Сообщается, что в 860 детских садах региона трудятся более 14 тысяч педагогов, 1 451 из них — со стажем работы до 3-х лет. При этом необходимость в работниках довольно ощутима — на различные должности требуются более 280 человек.

— Педагог дошкольного образования в Кузбассе — одна из самых востребованных профессий сейчас, — отметил глава Кемеровской области.

Губернатор также подчеркнул, что подготовка специалистов в данной сфере проводится достаточно активно: будущих педагогов обучают шесть колледжей региона, в которых по этому направлению открыто 300 бюджетных мест.