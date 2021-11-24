Сотни тысяч рабочих мест появятся в Кузбассе благодаря инвесторам

В скором времени на территории Кемеровской области могут появиться новые рабочие места с достойным окладом труда. Об этом рассказал губернатор во время оглашения бюджетного послания.

По словам Цивилева, большая часть вакансий будет создана благодаря инвесторам, которые выразили намерение реализовать свои проекты в угольной сфере на 500 млрд рублей. Такая сумма вложения в промышленность региона является крупнейшей за последние 50 лет.

– Программа позволит создать в регионе 13 000 новых рабочих мест с достойной заработной платой, – заявил глава региона.

Таким образом, с помощью программы социально-экономического развития региона власти намерены обеспечить людям достойный уровень жизни на территории шахтерского края, что положительно скажется на демографии.