Сотни снятых с кузбассовцев клещей оказались переносчиками энцефалита

По данным кузбасского Роспотребнадзора, за минувшую неделю с паукообразными кровопийцами столкнулись 411 человек, среди которых оказалось 75 детей. За 2021 год эксперты проверили десятки тысяч паразитов на наличие возбудителей опасных заболеваний. Многие клещи оказались заразными.

– В 2528-ми клещах обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 192-х клещах – возбудитель анаплазмоза, в 368-ми клещах – возбудитель эрлихиоза, – отметили в ведомстве.

Также 538 образцов оказались переносчиками энцефалита. За этот год с подозрением на клещевые инфекции попали в больницы 257 человек. В результате более 20 из них получили диагноз "клещевой боррелиоз", 15 заразились энцефалитом, а один человек – моноцитарным эрлихиозом, говорится в сообщении ведомства.