Сотни кузбассовцев заболели после противоковидной прививки

Замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова озвучила в прямом эфире данные по заболеваемости среди населения региона после прививки от коронавирусной инфекции. Вместе с тем была озвучена информация и по конкретным препаратам.

Согласно статистике кузбасского минздрава, по области зарегистрировано 468 случаев заражения COVID-19 у людей, прошедших вакцинацию.

После введения первого компонента препарата заболели 1 176 человек, в том числе у 114 выявлено ОРВИ, у 43 – внебольничная пневмония, у 19 – бессимптомное течение. Среди завершивших курс вакцинации заболели 274 человека (55 – пневмонией).

Так, среди привитых препаратом Спутник V (Гам-Ковид-Вак) заболели 450 человек. После дозы "ЭпиВакКороны" заразились 12 кузбассовцев и еще шестеро после "КовиВака".

В целом по региону Спутник V наиболее популярный препарат: первую дозу поставили 689 тыс человек, при этом 7 тыс. человек привились "ЭпиВакКороной" и 4 тыс. – "КовиВаком".