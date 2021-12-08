Сотни классов в Кузбассе перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19

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Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, что некоторые школы Кемеровской области перевели детей на удаленную учебу из-за ситуации с коронавирусом.

Сообщается, что за 2021-2022 учебный год карантинные мероприятия вводились в 344 образовательных организациях Кузбасса. При этом связаны данные меры были с коронавирусной инфекцией.

– На 06.12.2021 г. в Кемеровской области на карантин по новой коронавирусной инфекции закрыто 66 групп в 51 дошкольной образовательной организации... переведены на дистанционное обучение 323 класса в 128 школах в связи регистрацией COVID-19, – сообщили VSE42.Ru в Управлении Роспотребнадзора по Кузбассу.

Подчеркивается, что основная часть учебных учреждений, в которых были введены карантинные мероприятия, расположена в Кемерове и Новокузнецке. Напомним, что, согласно данным официальной сводки, именно эти города лидируют в регионе по суточному приросту зараженных COVID-19.

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