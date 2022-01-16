Сотни кемеровчан подписали петицию за сохранение маршрутки №10

На популярной Интернет-платформе появилась петиция, созданная кемеровчанами в адрес городской администрации. Жители кузбасской столицы просят власти сохранить маршрутку №10, ликвидация которой будет проведена в ходе транспортной реформы.
– Нельзя отменять маршрут который соединяет два берега города. Ведь это единственный маршрут который очень важен, не только для городских жителей, но и для жителей сел, находящихся вблизи города Кемерово, – пишет автор петиции.
На момент публикации данной новости, петиция под названием "Отменить нельзя, оставить!" собрала уже 863 подписи. Согласно информации VSE42.Ru, полученной от транспортников, маршрутка №10 исчезнет с кемеровских дорог уже 1 апреля 2022 года. Заменить ее аналогичным автобусом не получится.
Ранее мэр Кемерова Илья Середюк прокомментировал недовольство горожан отменой востребованного маршрута.
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