Сотни детей и более миллиона взрослых: Минздрав обнародовал данные по вакцинации от COVID-19 в Кузбассе

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Специалисты министерства здравоохранения Кемеровской области обозначили количество привитых от коронавируса и рассказали о работе лабораторий, определяющих факт заражения.

По состоянию на 1 февраля, всего привиты от коронавирусной инфекции 1 128 531 кузбассовцев. Среди них 417 884 человек — старше 60 лет, а 341 — не достигли совершеннолетия. Ревакцинацию от коронавируса прошли 259 073 жителя региона.


Кроме того, специалисты сообщили, что в области действует 204 пункта тестирования в стационарах и 309 выездных бригад. Мазки отправляют в 13 государственных и девять федеральных и частных лабораторий. Из-за ухудшения эпидситуации они на четверть увеличили мощности и начали работать круглосуточно, сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса. За 24 часа специалисты обрабатывают 13 660 тестов.


Напомним, что суточный прирост заболевших коронавирусом в Кемеровской области впервые превысил 900 случаев. В связи с ухудшением эпидобстановки почти 200 школ в регионе ушли на "удаленку".

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