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Состояние спортивной площадки для учеников гимназии ужаснуло кемеровчан

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Фото:  

Внешний вид спортивной площадки и территории у одной из кемеровских гимназий поверг в шок местного жителя, который потребовал от губернатора, чтобы тот предпринял какие-либо меры.

По словам жителя кузбасской столицы, забор вокруг кемеровской гимназии №41 и спортивная площадка для учеников выглядят не самым лучшим образом. При этом само учебное учреждение расположено на Ленина, 62Б около цирка, что фактически центр города.

Со времен Брежнева ничего не делалось!!! В гимназии обучается более 1000 детей, а территория не ухожена и в находится в плачевном состоянии, сокрушился комментатор в сообществе главы Кузбасса.

На обращение отреагировали представители местной администрации. По словам чиновника, сообщение о проблеме передано в работу специалистам управления образования, где проведут сверку планов по благоустройству территории школы. Результат пообещали озвучить до 14 апреля 2022 года.

Да!
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