Состояние спортивной площадки для учеников гимназии ужаснуло кемеровчан

По словам жителя кузбасской столицы, забор вокруг кемеровской гимназии №41 и спортивная площадка для учеников выглядят не самым лучшим образом. При этом само учебное учреждение расположено на Ленина, 62Б около цирка, что фактически центр города.

– Со времен Брежнева ничего не делалось!!! В гимназии обучается более 1000 детей, а территория не ухожена и в находится в плачевном состоянии,– сокрушился комментатор в сообществе главы Кузбасса.

На обращение отреагировали представители местной администрации. По словам чиновника, сообщение о проблеме передано в работу специалистам управления образования, где проведут сверку планов по благоустройству территории школы. Результат пообещали озвучить до 14 апреля 2022 года.