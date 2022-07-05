Жители города Юрга в Сети пожаловались на проблемные дороги в районе проспекта Победы, 49 и бульвара Металлургов, 4. При этом автор сообщения указал, что ранее обращался в местную администрацию, однако, там якобы совсем не отреагировали.

– Состояние дороги очень ужасное, такси отказывается заезжать в квартал, да и на личных авто лишний раз заезжать не хочется,– следует из текста поста во "ВКонтакте".

Судя по фотографиям, асфальтированное покрытие практически полностью поросло ямами разных размеров. Горожане выразили надежду, что местные чиновники все-таки возьмутся за ремонт участка, поскольку он представляет опасность для автомобилистов, которые могут повредить свой авто, а также для невнимательных пешеходов, рискующих угодить в дыру и упасть.