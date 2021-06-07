Кемеровчанин рассказал, что на деталях объекта облупилась краска, а также видны признаки ржавчины и механических повреждений, которые были запечатлены на камеру.

– Окна мэра выходят прямо на это место, но внешний вид знака все равно оставляет желать лучшего, –пожаловался собеседник журнала.

По словам горожанина, "Нулевой километр" является местом отсчета расстояния до соседних крупных городов и российской столицы. Он расположен на главной площади Кемерова и, несмотря на все это, находится в таком плачевном состоянии.