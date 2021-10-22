Сосновый бор из 20 тысяч деревьев появился в Кузбассе

Сегодня, 22 октября, в Салаире был заложен новый сосновый бор. Участие в высадке приняли более 150 человек— активисты-экологи, депутаты, работники администрации, представители промышленных предприятий и ветераны.

‒ Соснам 2-3 года, их высота 20-30 см, что наиболее оптимально для пересадки и приживаемости, ‒ сообщают в пресс-службе администрации Кузбасса.

Отмечается, что в течение нескольких сезонов специалисты будут поливать посадки, выкашивать траву и опахивать для защиты от пожара.