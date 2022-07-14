Сосиски и масло подорожали в Кузбассе за неделю

Согласно актуальным данным Кемеровостата, за минувшую неделю в Кузбассе подорожал ряд продуктов питания. Среди них: пшено (+1,8%), масло сливочное (+1,7%), молочные смеси для детского питания (+1,3%), сосиски и сардельки (также +1,3%), творог (+1,1%), а также говядина на кости (+1%). При этом резко опустилась цена на капусту (-17,2%), картофель (-8,8%), свеклу (-6%) и яйца (-2,8%).

Из непродовольственных товаров выросла в цене зубная паста (+1,9%), туалетная бумага (+1,4%), спички (+1,2%), поливитамины (1,2%), а также мужские носки (1,1%).

Снизились цены на джинсы для школьников (-7%), бумажные детские подгузники (-3,5%), смартфоны (-2,9%) и прокладки (-2,6%).