Сосиски и масло подорожали в Кузбассе за неделю

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Статистики зафиксировали рост цен на некоторые товары в Кемеровской области.

Согласно актуальным данным Кемеровостата, за минувшую неделю в Кузбассе подорожал ряд продуктов питания. Среди них: пшено (+1,8%), масло сливочное (+1,7%), молочные смеси для детского питания (+1,3%), сосиски и сардельки (также +1,3%), творог (+1,1%), а также говядина на кости (+1%). При этом резко опустилась цена на капусту (-17,2%), картофель (-8,8%), свеклу (-6%) и яйца (-2,8%).


Из непродовольственных товаров выросла в цене зубная паста (+1,9%), туалетная бумага (+1,4%), спички (+1,2%), поливитамины (1,2%), а также мужские носки (1,1%).


Снизились цены на джинсы для школьников (-7%), бумажные детские подгузники (-3,5%), смартфоны (-2,9%) и прокладки (-2,6%).

Да!
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