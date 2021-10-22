Сосиски и колбасы станут дороже в России

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Производители колбас и сосисок сообщили, что вскоре цены на мясные продукты станут повышаться.

Более десяти крупнейших российских производителей предупредили россиян о скором взлете цен на колбасы и сосиски. В общей сложности их стоимость может увеличиться на 7-20% в конце октября или начале ноября.


Соответствующее решение принято в связи с подорожанием мяса, а также моющих средств, упаковки для продукции и так далее, пишут "Известия",


Что касается изменения ценников на мясную продукцию, то говядина стала дороже на 11%, курица — на 13%, а вот свинина поднялась сразу на 29%.

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