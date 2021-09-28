Сошедший с рельсов трамвай затруднил движение в Кемерове в час пик

В редакцию AVOKADO поступили сообщения от кемеровчан, которые пожаловались на остановку трамваев №10, соединяющих Рудничный район с центральной частью города. Из-за того, что проблема возникла в час пик, некоторые горожане опоздали на работу.

В пресс-службе КЭТК журналисту интернет-журнала рассказали, что трудности возникли из-за трамвая, который сошел с рельсов около ТЦ "Я". Инцидент произошел в 07:35, а восстановить движение удалось уже через час. На этом время трамваи №10 и №3 были вынуждены остановиться в ожидании устранения аварийной ситуации.