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Сошедший с рельсов трамвай почти на два часа парализовал движение в Кемерове

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Утром 1 сентября в редакцию AVOKADO обратились жители Кемерова, которые сообщили о проблемах с движением трамваев на Южном. Подробности о ситуации сообщили в пресс-службе Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК).

В КЭТК журналисту AVOKADO сообщили, что утром вагоны не ездили на Южный из-за аварийной ситуации у остановки "Авторемзавод": один из трамваев сошел с рельсов. Для ее устранения на место были отправлены ремонтники, а позже к ним на помощь подоспели и путейцы.


Специалисты проводили работы с 7:00 до 8:40 по местному времени. Таким образом, движение трамваев в микрорайоне было полностью парализовано на протяжении 1:40.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что в Заводском районе центра Кузбасса произошел транспортны коллапс, отчего многие жители микрорайона Южный не смогли вовремя добраться до своих рабочих мест.

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