Сошедший с рельсов трамвай почти на два часа парализовал движение в Кемерове

В КЭТК журналисту AVOKADO сообщили, что утром вагоны не ездили на Южный из-за аварийной ситуации у остановки "Авторемзавод": один из трамваев сошел с рельсов. Для ее устранения на место были отправлены ремонтники, а позже к ним на помощь подоспели и путейцы.

Специалисты проводили работы с 7:00 до 8:40 по местному времени. Таким образом, движение трамваев в микрорайоне было полностью парализовано на протяжении 1:40.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что в Заводском районе центра Кузбасса произошел транспортны коллапс, отчего многие жители микрорайона Южный не смогли вовремя добраться до своих рабочих мест.