Сошедший с рельсов трамвай перекрыл движение в кемеровском районе

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Жители областного центра в Сети рассказали о происшествии с пассажирским вагоном на рельсах в районе проспекта Шахтеров. Кроме того, появились фото и видео с участка, где произошел инцидент. В КЭТК журналисту AVOKADO раскрыли подробности.

Судя по снимкам, в результате инцидента трамвай резко развернулся поперек дороги, став на время помехой для движения машин по проезжей части. За подробностями корреспондент AVOKADO обратился в КЭТК. Собеседник рассказал журналисту, что сход вагона №10 произошел вчера в 18:25 по местному времени на улице Ракитянского в Кемерове. Обошлось без пострадавших и материального ущерба.


Для восстановления движения по трамвайным путям на место выезжала техническая бригада, закончившая работы только к 20:00. Таким образом, простой составил более часа. Специалист предположил, что подобное происшествие мог спровоцировать посторонний предмет, оказавшийся на рельсах.

Фото, видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
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