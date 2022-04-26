Сошедший с рельсов трамвай перекрыл движение в кемеровском районе

Судя по снимкам, в результате инцидента трамвай резко развернулся поперек дороги, став на время помехой для движения машин по проезжей части. За подробностями корреспондент AVOKADO обратился в КЭТК. Собеседник рассказал журналисту, что сход вагона №10 произошел вчера в 18:25 по местному времени на улице Ракитянского в Кемерове. Обошлось без пострадавших и материального ущерба.

Для восстановления движения по трамвайным путям на место выезжала техническая бригада, закончившая работы только к 20:00. Таким образом, простой составил более часа. Специалист предположил, что подобное происшествие мог спровоцировать посторонний предмет, оказавшийся на рельсах.