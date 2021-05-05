Соседство с похоронным бюро разгневало жителей многоквартирного дома в Новокузнецке

Житель южной столицы Кузбасса обратился за помощью к региональным властям через платформу "Кузбасс Онлайн". В своем сообщении он пожаловался на ритуальное агентство, которое развернуло работу в подвале многоквартирного дома по адресу улица Косыгина, 67.

Автор комментария заверил, что владелец конторы, не спросив мнение жильцов, выкупил подвальное помещение, в котором проходят коммуникации здания. Кроме того, у возмущенного горожанина возник вопрос о законности осуществления деятельности в указанном месте.

В результате обратившийся получил разъяснение от администратора, который заверил, что помещение площадью 400 кв. метров было продано, однако препятствий для работы коммунальщиков это не создаст.

– Доступ для сотрудников УК к общедомовому имуществу, к инженерным коммуникациям в подвальном помещении МКД не ограничен. Обращений в УК от собственников жилых помещений на собственников нежилых помещений не поступает, – говорится в ответе.

Стоит отметить, что подобные имущественные споры решаются через суд.