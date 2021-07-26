Сорвавшийся со скалы турист в Кузбассе хотел оставить памятную надпись на горе

Инцидент произошел вечером минувшей субботы, 24 июля, близ поселка Тельбес. Там же турист - мужчина 1992 года рождения - пошел по скалам, чтобы оставить на них памятную надпись, однако в какой-то момент не смог удержаться на возвышенности, упал и сломал ногу.

На помощь россиянину прибыли специалисты из Таштагольского поисково-спасательного отряда, его на носилках доставили в поселок Тельбес, где передали медикам, пишут VSE42.Ru со ссылкой на Агентстве по защите населения и территории Кузбасса. В издании также уточнили, что врачи продолжают оказывать помощь пострадавшему.