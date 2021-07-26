Сорвавшийся со скалы турист в Кузбассе хотел оставить памятную надпись на горе

0
Фото:  

Мужчина в Кемеровской области упал с высоты, пытаясь "отметиться" надписью на горах шахтерского края.

Инцидент произошел вечером минувшей субботы, 24 июля, близ поселка Тельбес. Там же турист - мужчина 1992 года рождения - пошел по скалам, чтобы оставить на них памятную надпись, однако в какой-то момент не смог удержаться на возвышенности, упал и сломал ногу.


На помощь россиянину прибыли специалисты из Таштагольского поисково-спасательного отряда, его на носилках доставили в поселок Тельбес, где передали медикам, пишут VSE42.Ru со ссылкой на Агентстве по защите населения и территории Кузбасса. В издании также уточнили, что врачи продолжают оказывать помощь пострадавшему.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27424

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined