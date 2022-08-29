Сорока спровоцировала массовые перебои со светом в кузбасском городе

Сорока поспособствовала массовому отключению света в городе Гурьевск. Специалисты установили, что птица приземлилась на изолятор, вследствие чего произошло короткое замыкание на линии электропередач.
Отмечается, что подача электроснабжения была восстановлена в течении одного часа,
– На данный момент не запитанным остается 1 ТП, электричество ждет Гурьевская районная больница. Идет ремонт кабеля. Пока объект запитан от резервного источника,– уточнил глава Гурьевского МО Станислав Черданцев в соцсети.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что свет резко исчез из более 500 домов в кузбасском городе.
Фото: ВКонтакте / "Станислав Черданцев"
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