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Сорока спровоцировала массовые перебои со светом в кузбасском городе

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В городе Гурьевск сорока не удачно выбрала место для своего приземления. Как итог:птица получила смертельный разряд током, а на сети произошло замыкание. Сотни пользователей лишились света.

Сорока поспособствовала массовому отключению света в городе Гурьевск. Специалисты установили, что птица приземлилась на изолятор, вследствие чего произошло короткое замыкание на линии электропередач.


Отмечается, что подача электроснабжения была восстановлена в течении одного часа,

– На данный момент не запитанным остается 1 ТП, электричество ждет Гурьевская районная больница. Идет ремонт кабеля. Пока объект запитан от резервного источника,– уточнил глава Гурьевского МО Станислав Черданцев в соцсети.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что свет резко исчез из более 500 домов в кузбасском городе.

Фото: ВКонтакте / "Станислав Черданцев"

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