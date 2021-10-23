Сообщивший об угрозе взрыва на автовокзале кемеровчанин стал фигурантом уголовного дела

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Правоохранители задержали мужчину, который накануне сообщил об угрозе для находящихся внутри кемеровского автовокзала людей. Возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка после получения сигнала об угрозе взрыва на кемеровском автовокзале провели проверку. На месте не было обнаружено подозрительных предметов, угрожающих безопасности горожан.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали звонившего. Им оказался 35-летний местный житель, — рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Санкции вменяемой статья предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.


Напомним, 22 октября в кемеровском автовокзале прошла экстренная эвакуация из-за угрозы взрыва.

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