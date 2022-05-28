Сообщение о нападении на водителя грузовика в Кемерове появилось в Сети

Пользовательница социальных сетей заявила, что на водителя грузовой машины было совершено нападение в Кемерове. По словам горожанки, инцидент произошел в ночь с 24 на 25 мая текущего года. Женщина рассказала, что ее супруг, управлявший автомобилем "ГАЗон NEXT", остановился на улице Железнодорожной, чтобы передохнуть. В этот момент к нему якобы подошли неизвестные и начали угрожать, пытаясь отобрать груз. После этого, как утверждает жительница Кузбасса, началась погоня.

– Может у кого то есть записи с регистратора, пришлите пожалуйста! Или может кто снял на телефон, тоже пришлите пожалуйста! Или просто кто слышал или видел эту ситуацию отзовитесь пожалуйста! Ситуация очень сложная и ужасная! Видео доказательства будут вознаграждены! – попросила женщина.

Свидетели происшествия могут связаться с автором поста в соцсетях.