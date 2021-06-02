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Солнечные самоочищающиеся электростанции появились в Кузбассе

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Ученые из Кемеровской области создали солнечную мини-электростанцию, способную самостоятельно подстраиваться под солнце, а также же очищаться от снега и грязи при помощи робота.

Кузбасские исследователи изобрели конструкцию, способную не только перерабатывать солнечный свет в электричество, но и без вмешательства человека очищаться в случае необходимости. Подобный механизм позволит системе функционировать круглый год независимо от погодных условий.


Отмечается, что сами панели меняют положение относительно солнца, а также контролируют включение/выключение в зависимости от уровня накопленной энергии. Устройство работает от батареи (заряженной от фотоэлемента), которая впоследствии накапливает солнечную энергию и сохраняет ее. Это дает возможность использовать аккумулятор для освещения жилых и нежилых помещений.


Проект может быть полезен в сфере ЖКХ, для обеспечения работы различных учреждений, а также в частных домах. Начало использования электростанции позволит уменьшить траты на электроэнергию на 30% в среднесрочной перспективе. Особенно разработка облегчит проведение света в отдаленные территории, где нет возможности установить линии электропередач, пишет ТАСС.

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