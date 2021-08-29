На своей странице в социальных сетях известный артист решил сообщить о своем прибытии в южную столицу Кузбасса, куда он прилетел ко Дню шахтера. Для фотографии Григорьев-Апполонов расположился на стелле с названием города и предложил своим подписчикам присылать ему свои снимки на этом фоне, чтобы получить "сувенирчики".
Фото: Instagram / apollonov_ag
Ранее артист также публиковал кадры после своей поездки в Междуреченск.
Напомним, Ани Лорак и Дмитрий Маликов показали записи с праздничного концерта, который прошел 28 августа в Киселевске.
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