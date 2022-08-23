Солгавшая об изнасиловании жительница Кузбасса пойдет под суд

Инцидент произошел в Мысках в июне 2022 года. Местная жительница, 27-летняя женщина, обратилась в полицию с заявлением о том, что в ее дом ночью проникли неизвестные мужчины. Злоумышленники якобы совершили в отношении мысковчанки насильственное преступление сексуального характера. При осмотре места предполагаемого изнасилования следователи не обнаружили каких-либо следов злодеяния. Горожанку предупредили об ответственности за ложное сообщение о преступлении, но женщина продолжала настаивать на своем.

– Следствием практически поминутно было установлено, как заявительница провела сутки, которые указала как время совершенного преступления. После чего женщина призналась в ложности сообщенных ею сведений, – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В отношении жительницы Мысков было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершении преступления. Горожанка признала вину и сотрудничала со следствием. Теперь ей предстоит появиться в суде в качестве обвиняемой.