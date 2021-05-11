Сокращенная рабочая неделя будет поджидать россиян в июне

По традиции в День России, который отмечается 12 июня, гражданам страны положен выходной. В этом году торжество выпадает на субботу, из-за этого дополнительный нерабочий день назначили на понедельник, 14 июня.

Таким образом, работники получат возможность отдохнуть в июня три дня подряд, а после коротких каникул их ожидает сокращенная четырехдневная трудовая неделя, которая продлится с 15 по 18 июня.

Что касается тех, кто трудится на протяжении шести дней, то рабочий график тоже изменится, но по другой схеме. У такой категории россиян будет выходной в субботу, 12 июня. При этом переноса нерабочего дня не ожидается. Шестидневная неделя начнется с 14 июня.