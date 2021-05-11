Сокращение числа автобусов возмутило кемеровских пассажиров

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Кемеровчане на просторах Сети выразили негодование сокращением единиц общественного транспорта на улицах города.

Жительница кузбасской столицы на цифровой платформе "Кузбасс Онлайн" решила выяснить причину, по которой количество общественного транспорта на популярных городских маршрутах уменьшилось. С ее слов, автобусы с начала мая стали ходить реже чем это было обычно и из-за этого

пассажирам стало труднее добираться до места работы.

Почему автобус 42 не ходит с 1 по 10.05 включительно??? Многие люди работают в обычном режиме с 4 по 7 мая. Также и другой транспорт в празднично-выходном режиме. И приходится добираться до работы, особенно утром, как получится возмутилась горожанка.

В ответ администрация сайта пояснила, что в Кемерове работа общественного транспорта временно осуществляется по расписанию субботнего дня, а перемены спровоцированы длинными майскими каникулами.

Да!
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