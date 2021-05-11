Сокращение числа автобусов возмутило кемеровских пассажиров

Жительница кузбасской столицы на цифровой платформе "Кузбасс Онлайн" решила выяснить причину, по которой количество общественного транспорта на популярных городских маршрутах уменьшилось. С ее слов, автобусы с начала мая стали ходить реже чем это было обычно и из-за этого

пассажирам стало труднее добираться до места работы.

— Почему автобус 42 не ходит с 1 по 10.05 включительно??? Многие люди работают в обычном режиме с 4 по 7 мая. Также и другой транспорт в празднично-выходном режиме. И приходится добираться до работы, особенно утром, как получится — возмутилась горожанка.

В ответ администрация сайта пояснила, что в Кемерове работа общественного транспорта временно осуществляется по расписанию субботнего дня, а перемены спровоцированы длинными майскими каникулами.