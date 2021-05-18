Содержащая своих детей в грязи женщина из Кузбасса стала героиней передачи на федеральном канале

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На одном из федеральных каналов вышел очередной выпуск передачи, в который на этот раз попала жительница Белова. Ранее в соцсетях распространились материалы о ненадлежащем содержании и воспитании женщиной своих маленьких детей.

Героиней выпуска стала 32-летняя беловчанка, в чьем доме ранее волонтер снял видео, а позже кадры распространились в соцсетях. Согласно материалу, женщина проживала в грязи и антисанитарии с двумя дочками 1,8 года и 8 лет.


Кроме того, в жилище с включенной газовой плитой отсутствовали взрослые, заявил автор видео.


После этого условия, в которых жительница Кузбасса растит детей, были обсуждены на федеральном канале. Тем не менее она уверена, что записавший ролик пытается прославиться, а сам волонтер отметил, что девочек необходимо изъять у горожанки.

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