+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Содержание Московской площади обошлось бюджету Кемерова почти в 10 млн рублей

0
Фото:  

Сотрудники мэрии кузбасской столицы рассказали журналисту AVOKADO о миллионных тратах на площадь для проведения мероприятий.

Согласно информации, которой представители кемеровской администрации поделились с корреспондентом AVOKADO, содержание Московской площади потребовало 9 800 000 рублей. Данные приводятся по состоянию на 1 мая текущего года.


Специалисты также отметили, что в основном деньги идут на охрану, коммунальные расходы и техническую эксплуатацию. Средства направляются из бюджета города Кемерово, а содержанием площади занимается МБУ "Дирекция развития городских территорий".


Также сотрудники мэрии сообщили журналисту AVOKADO, что на содержание территорий "Парка Ангелов" из бюджета ушло 21 200 000 рублей. Его обслуживанием занимается то же учреждение.


Ранее администрация областного центра анонсировала проведение Дня города на Московской площади. Власти Кузбасса рассказали о планах на застройку ближайших к ней территорий.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36740

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined