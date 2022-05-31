Содержание Московской площади обошлось бюджету Кемерова почти в 10 млн рублей

Согласно информации, которой представители кемеровской администрации поделились с корреспондентом AVOKADO, содержание Московской площади потребовало 9 800 000 рублей. Данные приводятся по состоянию на 1 мая текущего года.

Специалисты также отметили, что в основном деньги идут на охрану, коммунальные расходы и техническую эксплуатацию. Средства направляются из бюджета города Кемерово, а содержанием площади занимается МБУ "Дирекция развития городских территорий".

Также сотрудники мэрии сообщили журналисту AVOKADO, что на содержание территорий "Парка Ангелов" из бюджета ушло 21 200 000 рублей. Его обслуживанием занимается то же учреждение.

Ранее администрация областного центра анонсировала проведение Дня города на Московской площади. Власти Кузбасса рассказали о планах на застройку ближайших к ней территорий.