Собственник выставил здание нового кемеровского ТЦ на продажу за 350 млн рублей

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Здание трехэтажного ТЦ попало на продажу в областном центре. Собственник заявил о намерении расстаться со строением за 350 миллионов рублей.

Объявление о продаже торгового центра на три этажа "Грант-Сити" появилось на популярном сайте в Сети. Объект расположен на улице Тухачевского в городе Кемерово.


В тексте сообщения сказано, что общая площадь строения составляет 37 593,1 квадратных метров, а размер земельного участка, на котором расположено здание, достигает 30 889 квадратных метров.

На территории оборудована наземная парковка для автомобилей на 640 мест, а в самом помещении установлены пять лифтов, несколько эскалаторов, системы вентиляции, кондиционирования, автоматической пожарной сигнализации.


В настоящий момент строительные работы на площадке завершены, но ТЦ законсервировано. Автор отметил, что постройка требует частичной внутренней отделки, а прилегающая к ней земля — благоустройства.


Владелец готов продать собственность на недвижимость за 350 миллионов рублей

Фото: Avito

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