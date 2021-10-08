Собственник выставил здание нового кемеровского ТЦ на продажу за 350 млн рублей

Объявление о продаже торгового центра на три этажа "Грант-Сити" появилось на популярном сайте в Сети. Объект расположен на улице Тухачевского в городе Кемерово.

В тексте сообщения сказано, что общая площадь строения составляет 37 593,1 квадратных метров, а размер земельного участка, на котором расположено здание, достигает 30 889 квадратных метров.

На территории оборудована наземная парковка для автомобилей на 640 мест, а в самом помещении установлены пять лифтов, несколько эскалаторов, системы вентиляции, кондиционирования, автоматической пожарной сигнализации.

В настоящий момент строительные работы на площадке завершены, но ТЦ законсервировано. Автор отметил, что постройка требует частичной внутренней отделки, а прилегающая к ней земля — благоустройства.

Владелец готов продать собственность на недвижимость за 350 миллионов рублей