Собственник выставил на продажу ТРЦ в Новокузнецке за 48 миллионов рублей

На популярном сайте с объявлениями появилось предложение от новокузнецкого собственника ТРЦ "Комби". Владелец продает здание за 48 900 000 рублей.
По словам автора, общая площадь составляет 2109,9 кв.м.
– Строение монолитное, сейсмоустойчивое, со свободной планировкой (введено в эксплуатацию в 2006г.) Прошло все этапы доделок, коммуникации вокруг здания новые ( теплотрасса менялась в 2014 г.), строение имеет большие технические возможности, т.к. по заключению экспертов фундаменты позволяют достраивать здание, – сказано в сообщении.
Недалеко находится драмтеатр и торговый дом "Универмаг".
За время существование, как считает владелец объявления, место стало узнаваемым среди горожан.
Напомним, ранее часть популярного кемеровского ТЦ попала на продажу за 20 миллионов рублей.
Фото: Avito
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