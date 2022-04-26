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Собственник выставил на продажу ТРЦ в Новокузнецке за 48 миллионов рублей

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Фото:  

ТРЦ в Новокузнецке попал на сайт продаж за 48 миллионов.

На популярном сайте с объявлениями появилось предложение от новокузнецкого собственника ТРЦ "Комби". Владелец продает здание за 48 900 000 рублей.


По словам автора, общая площадь составляет 2109,9 кв.м.

– Строение монолитное, сейсмоустойчивое, со свободной планировкой (введено в эксплуатацию в 2006г.) Прошло все этапы доделок, коммуникации вокруг здания новые ( теплотрасса менялась в 2014 г.), строение имеет большие технические возможности, т.к. по заключению экспертов фундаменты позволяют достраивать здание, – сказано в сообщении.

Недалеко находится драмтеатр и торговый дом "Универмаг".


За время существование, как считает владелец объявления, место стало узнаваемым среди горожан.


Напомним, ранее часть популярного кемеровского ТЦ попала на продажу за 20 миллионов рублей.

Фото: Avito

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