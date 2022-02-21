Собственник выставил на продажу нижнюю часть кемеровского ТРЦ за 16 млн рублей

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Владелец помещений на цокольном этаже в одном из ТЦ Кемерова решил продать имущество. Приобрести часть здания предлагается за 16 миллионов рублей.

На популярной интернет-площадке появилось объявление о продаже помещений в ТРЦ "Маяк", который расположен в Ленинском районе кузбасской столицы. Из текста сообщения следует, что объекты находятся на цокольном этаже здания, а их общая площадь достигает 1921,1 м².


Собственник указал, что на нижний ярус ведут три входа, а также въезд для транспорта со стороны проспекта Химиков.


Стать обладателем части здания можно за 16 000 000 рублей или 8 328 рублей за м².

Фото: Авито

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что владелец крупного оздоровительного центра решил расстаться со своей недвижимостью в городе Белово за 60 млн рублей. Объявление появилось на популярной интернет-площадке.

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