Собственник выставил на продажу нижнюю часть кемеровского ТРЦ за 16 млн рублей

На популярной интернет-площадке появилось объявление о продаже помещений в ТРЦ "Маяк", который расположен в Ленинском районе кузбасской столицы. Из текста сообщения следует, что объекты находятся на цокольном этаже здания, а их общая площадь достигает 1921,1 м².
Собственник указал, что на нижний ярус ведут три входа, а также въезд для транспорта со стороны проспекта Химиков.
Стать обладателем части здания можно за 16 000 000 рублей или 8 328 рублей за м².
Фото: Авито
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что владелец крупного оздоровительного центра решил расстаться со своей недвижимостью в городе Белово за 60 млн рублей. Объявление появилось на популярной интернет-площадке.
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