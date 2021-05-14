Собственник выставил на продажу квартиру с тремя лоджиями в центре Кемерова за 16 млн рублей

Объявление о продаже четырехкомнатной квартиры появилось на популярном сайте объявлений. Из текста следует, что жилое помещение, площадь которого составляет 210,9 кв.м, располагается на втором этаже десятиэтажного строения в Центральном районе кузбасской столицы.

По словам владельцев, дом окружают школы, детские сады, торговые центры, удачная транспортная развязка. При этом рядом построили новую дорогу с выходом на Московский проспект. В тексте указано, что территория ограждена шлагбаумом.