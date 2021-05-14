Собственник выставил на продажу квартиру с тремя лоджиями в центре Кемерова за 16 млн рублей

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В Кемеровской области выставлена на продажу "шикарная" четырехкомнатная квартира. Владельцы заявляют, что дом расположен в районе с перспективно-развитой инфраструктурой.

Объявление о продаже четырехкомнатной квартиры появилось на популярном сайте объявлений. Из текста следует, что жилое помещение, площадь которого составляет 210,9 кв.м, располагается на втором этаже десятиэтажного строения в Центральном районе кузбасской столицы.


По словам владельцев, дом окружают школы, детские сады, торговые центры, удачная транспортная развязка. При этом рядом построили новую дорогу с выходом на Московский проспект. В тексте указано, что территория ограждена шлагбаумом.

Автор отмечает, что планировочное решение "шикарных" владений максимально продумано для семьи с детьми, а качество, комфорт и уют –визитная карточка пространства.


В жилище расположена огромная гостиная (49,5 кв м2), есть три отдельных спальни, рабочий кабинет, кухня-столовая, два санузла, один из которых с выходом на террасу, а по всему периметру квартиры, расположены три выхода на лоджии. Кроме того, в здании выполнена дизайнерская отделка из дорогостоящих материалов.


Стать владельцем апартаментов в центре столицы шахтерского края можно за 15 990 000 рублей.

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